Гузина: «Балтика» не заслужила столь низкого места в таблице»

Форвард калининградской «Балтики» Гедеон Гузина высказался о текущем положении команды в чемпионате России.

Футболист признался, что первые 6-7 туров давались очень тяжело, к тому же были выездные матчи против сильных соперников.

«Для нас такой старт стал психологическим шоком, от этого непросто было избавиться. По качеству футбола мы точно не заслужили столь низкого места в таблице», — приводит слова Гузины «Матч ТВ».

Нападающий добавил, что весной надеется увидеть другую «Балтику», которая сможет сохранить пропуску в элитном дивизионе.

Первую часть сезона «Балтика» завершила на 15-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 13 баллов.