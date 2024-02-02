В Суперлиге дали ответ по участию российских клубов

Пресс-служба компании A22 Sports ответила на вопрос об участии российских команд в Суперлиге.

«Мы обсуждаем проект со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Однако на данном этапе мы не будем предоставлять никаких обновлений», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе компании, занимающейся созданием и запуском нового футбольного турнира.

Напомним, что в декабре прошлого года Европейский суд легализовал Суперлигу Европы, признав действия ФИФА и УЕФА по блокировке нового проекта незаконными.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках из-за политической ситуации в мире.

Итальянские клубы могут пропустить следующий сезон - названа причина