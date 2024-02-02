Николич выделил лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Шабаб Аль‑Ахли» Марко Николич ответил на вопрос о лучших игроках чемпионата России.

Напомним, с 2020 по 2021 год сербский специалист возглавлял московский «Локомотив».

Николич отметил, что РПЛ является очень яркой лигой, которая до сих пор остается сильной.

«Выделю Сперцяна, Смолова, Черникова, Баринова, Миранчука. Также выделю Аббоса Файзуллаева, очень нравится», — цитирует Николича «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги на вершине таблицы находится «Краснодар», набравший 38 очков. На второй позиции идет «Зенит» (36 очков), а замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 балла).