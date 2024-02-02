Екатеринбургский «Урал» посредством официального клубного сайта отрапортовал о трансфере атакующего полузащитника Александра Юшина. Игрок продолжит карьеру в столичной «Родине».

«Александр Юшин покидает ФК «Урал». Благодарим его за каждую сыгранную минуту в нашей команде. Желаем успешного продолжения карьеры!» - говорится в публикации клуба Премьер-лиги.

В первой половине сезона Александр принял участие в 19 поединках за «Урал». На счету полузащитника один забитый мяч и одна результативная передача. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро.