Нападающий Вячеслав Кротов покинул «Пари НН», об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдной договоренности.

Кротов принял участие в 30 поединках за коллектив из Нижнего Новгорода. На счету 30-летнего форварда два забитых мяча. В первой половине нынешнего сезона Вячеслав выступал на правах аренды за владикавказскую «Аланию». Рыночная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.

После 18 туров «Пари НН» находится в середине турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Сергея Юрана с 24 баллами занимают девятое место.