Шалимов назвал причины спада «Зенита»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов рассказал о причинах спада в игре петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Зениту» сложно заменить Малкома. Кузяева - тоже непросто. С Венделом вдобавок возникла непростая ситуация: то приезжает, то не приезжает. Именно тогда «Зенит» много очков растерял», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

По итогам первой части сезона Премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.