Шалимов: Даже хорошо, что в «Спартаке» никто не радует, но команда в двух очках от третьего места

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру столичного «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Специалист признался, что ему непонятна игра «Спартака», ведь Промеса непривычно видеть в центре атаки, а у Соболева проблемы с открыванием и реализацией.

«С другой стороны, даже хорошо, что никто не радует на самом деле и команда в двух очках от третьего места. А если все начнут нас радовать, хотя бы 80% состава, можно будет рассчитывать на многое», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Тренер надеется, что Гильермо Абаскаль сделает правильные выводы во время зимних сборов, и новички смогут усилить команду.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.