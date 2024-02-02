Николич желает «Краснодару» победы в РПЛ

Бывший наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич, поработавший в московском «Локомотиве», поделился мнением о шансах «Краснодара» выиграть Российскую премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«У клуба нет ни одного трофея. Было бы круто, если бы им удалось завоевать титул в этом году. Но легко не будет. Все знают, что вторая часть РПЛ всегда тяжелее первой. Но я верю!» - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.