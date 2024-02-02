Кечинов оценил игру «Спартака» в этом сезоне

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с журналистами высказался о выступлении «народной команды» в первой половине сезона чемпионата России.

«Пока мы видим, что «Спартак» не на том месте находится, на котором должен быть. Команда показывает очень нестабильный футбол, нестабильную игру. От этого и нестабильный результат», - приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 18 туров Премьер-лиги спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва «красно-белые» встретятся с петербургским «Зенитом».