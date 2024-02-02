Николич — о работе в России: «С удовольствием вспоминаю то время»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич вспомнил о своей работе в Российской премьер-лиге.

Напомним, сербский специалист возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

«Я люблю Россию и русский футбол. В мое время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом», — приводит слова Николича «Чемпионат».

На данный момент главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов, под руководством которого «железнодорожники» завершили первую часть сезона на четвертой строчке. В активе команды 31 набранный балл.