Кузьмичёв: «Зенит» приложит максимум усилий для трансфера Тикнизяна»

Экс-сотрудник академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался относительно возможного трансфера защитника Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».

«Считаю, что этот переход все еще вполне возможен. Футболисты с российским паспортом «Зениту» нужны. Клуб приложит максимум усилий», - рассказал Кузьмичёв в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном по финансовым условиям сделки. Игрок хотел получить зарплату в размере двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Наир провел 23 поединка за «железнодорожников», отметившись восемью голами и пятью ассистами.