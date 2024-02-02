Рахимов высказался о состоянии Йевтича и Рыбуса

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, когда Дарко Йевтич и Мацей Рыбус вернутся в строй.

«⁠Они работают индивидуально. Все зависит от того, что скажут медицинский штаб и тренер по физподготовке», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Специалист надеется, что оба игрока присоединятся к команде еще по ходу сборов, а не в начале чемпионата.

Первую часть сезона «Рубин» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе подопечных Рахимова 28 зачетных баллов.

В 19-м туре РПЛ казанцы сыграют на выезде с «Краснодаром». Встреча пройдет в начале марта.