Карпин прокомментировали возможный трансфер Сутормина

Наставник «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий относительно потенциального трансфера полузащитника петербургского «Зенита» Дмитрия Сутормина.

«Что касается Сутормина, то мы переговорили. Сказал: «Если есть желание играть, то мы готовы эту возможность предоставить». А что будет дальше, посмотрим», - передает слова специалиста Sport24.

В первой половине сезона полузащитник принял участие в 12 поединках за петербургский коллектив. Дмитрий отметился двумя результативными передачами. Срок действующего трудового договора между Суторминым и «Зенитом» рассчитан до середины следующего года.