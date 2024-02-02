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Карпин прокомментировали возможный трансфер Сутормина

02 Февраля 2024 • 11:29 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий относительно потенциального трансфера полузащитника петербургского «Зенита» Дмитрия Сутормина.

«Что касается Сутормина, то мы переговорили. Сказал: «Если есть желание играть, то мы готовы эту возможность предоставить». А что будет дальше, посмотрим», - передает слова специалиста Sport24.

В первой половине сезона полузащитник принял участие в 12 поединках за петербургский коллектив. Дмитрий отметился двумя результативными передачами. Срок действующего трудового договора между Суторминым и «Зенитом» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Алексей Сутормин ещё теги
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