Карпин – о свадьбе дочери: «Забрали – и хорошо»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о свадьбе своей дочери Валерии. Бракосочетание состоялось в прошлом году.

«Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой - думаешь: «Забрали - и хорошо», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, Карпину исполнилось 55 лет.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» с 21 баллом занимает десятое место в турнирной таблице.

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