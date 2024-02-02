Агапов: «Восьмое место - не уровень ЦСКА»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов прокомментировал восьмое место «армейцев» после первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Понимание есть. Мы все осознаем, что восьмое место - не уровень ЦСКА. Хотя важно отметить, что отрыв до тройки всего 4 очка. Все в наших руках, нужно работать», - передает слова Агапова телеканал «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 баллов. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Агапов провел семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.