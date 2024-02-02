Шалимов: Когда мы начинаем гасить наш чемпионат, посмотрите, как играют средние испанские команды

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием об уровне чемпионата России.

Специалист заявил, что ему не нравится, когда все плохо высказываются о нашей лиге, ведь в европейских чемпионатах тоже достаточно скучных матчей.

«Есть Гвардиола, а кто еще? Даже у сверхуспешного Анчелотти идей особо не видно — есть классный подбор игроков и понятная схема», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Эксперт посоветовал посмотреть игру средних испанских команд и сделать выводы, ведь их никто не смотрит, а потом говорят, что у нас проблемы.

После 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который имеет в своей копилке 38 очков. Его ближайший преследователь — «Зенит» (36 баллов).