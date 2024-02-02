В «Железничаре» назвал условия, при которых продлят контракт с Игнатьевым

Президент «Железничара» Зоран Наункович поведал о том, при каких условиях клуб может пролонгировать сотрудничество с российским форвардом Иваном Игнатьевым.

«При условии, что мы останемся в лиге, и если Иван почувствует себя в Сербии как дома, то есть возможность, что он задержится в нашем клубе не только на полгода, но и останется с нами и на следующий сезон», - рассказал руководитель в интервью изданию Sport24.

Ранее стало известно, что Игнатьев перешел в сербский клуб до конца нынешнего сезона. «Железничар» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.