Агент: «Абаскаль поддерживает идею долгосрочного проекта в «Спартаке»

Футбольный агент Тим Мешедер, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался по поводу интереса европейских клубов к специалисту.

«Интерес европейских клубов - это нормальная динамика рынка, но мы ни с кем не разговариваем. Абаскаль находится в «Спартаке» и поддерживает идею долгосрочного проекта», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Недавно в прессе ходили слухи об интересе к Абаскалю со стороны испанского «Кадиса».

Гильермо руководит «народной командой» с 2022 года. После 18 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.