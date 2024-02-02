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Агент ответил на вопрос о будущем Абаскаля в «Спартаке»

02 Февраля 2024 • 10:27 Комментировать

Футбольный агент Тим Мешедер высказался насчет будущего Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», - передает слова представителя испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что заинтересованность в услугах 34-летнего тренера проявлял испанский «Кадис».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 18 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 30 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Тим Мешедер ещё теги
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