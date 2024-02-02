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Якуба: «Яркие и сильные новички «Крыльям Советов» необходимы, но проблемных позиций у нас нет» эксклюзив

02 Февраля 2024 • 10:10 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что его команда весной сделает все, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице.

- Как проходит подготовка к возобновлению сезону?

- Тяжело включаться после отпуска. В этот период любая нагрузка будет неприятной. Пока находимся в процессе набора формы.

- Игорь Осинькин сказал, что его команда в этом чемпионате хочет замахнуться на что-то серьезное. Это попадание в тройку?

- Нам задач на весну пока не ставили. Но, конечно, все ребята у нас максималисты. Будем стараться выжать из себя максимум. Чемпионат непредсказуем. Мы сделаем все, что будет зависеть от нас, чтобы занять в таблице место как можно выше. Если получится стать третьими – это будет шикарно для «Крыльев Советов».

- В чем преимущество вашей команды перед конкурентами?

- Это наша подготовка, выстроенность игры и подбор футболистов.

- Готовы повторить успешный старт в весенней части?

- Хотелось бы также ярко играть, побеждать и добиваться результата.

- За усилением конкурентов следите?

- Конечно. Новости читаем.

- Вас не шокируют суммы трансферов в других клубах?

- Есть такое. Рынок развивается, за игроков предлагают все большие суммы.

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- Как относитесь к тому, что практически каждый год «Крылья Советов» теряют кого-то из молодых дарований?

- Немного жалко, но ведь ребята идут на повышение, растут. Когда кто-то из них становится явным лидером, ему надо идти дальше, развивать карьеру. За них я радуюсь, но для нашей команды это, конечно, большие потери.

- Могли бы сравнить Пиняева и Салтыкова по потенциалу?

- Это творческие ребята, скоростные. Их трудно сравнивать, они оба талантливые. У каждого из них своя судьба. Думаю, что Пиняев будет еще больше проявлять себя в «Локомотиве». Если говорить о Салтыкове, то он прошел все этапы, от второй лиги, до «Локомотива» и планомерно движется к своим мечтам.

- Может ли Салтыков дорасти до уровня звезды РПЛ?

- Конечно. У него есть все данные для этого, есть талант. Если на это наложится дисциплина и работа, то все у него получится.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Денис Якуба
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