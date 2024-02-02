Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что его команда весной сделает все, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице.
- Как проходит подготовка к возобновлению сезону?
- Тяжело включаться после отпуска. В этот период любая нагрузка будет неприятной. Пока находимся в процессе набора формы.
- Игорь Осинькин сказал, что его команда в этом чемпионате хочет замахнуться на что-то серьезное. Это попадание в тройку?
- Нам задач на весну пока не ставили. Но, конечно, все ребята у нас максималисты. Будем стараться выжать из себя максимум. Чемпионат непредсказуем. Мы сделаем все, что будет зависеть от нас, чтобы занять в таблице место как можно выше. Если получится стать третьими – это будет шикарно для «Крыльев Советов».
- В чем преимущество вашей команды перед конкурентами?
- Это наша подготовка, выстроенность игры и подбор футболистов.
- Готовы повторить успешный старт в весенней части?
- Хотелось бы также ярко играть, побеждать и добиваться результата.
- За усилением конкурентов следите?
- Конечно. Новости читаем.
- Вас не шокируют суммы трансферов в других клубах?
- Есть такое. Рынок развивается, за игроков предлагают все большие суммы.
- Как относитесь к тому, что практически каждый год «Крылья Советов» теряют кого-то из молодых дарований?
- Немного жалко, но ведь ребята идут на повышение, растут. Когда кто-то из них становится явным лидером, ему надо идти дальше, развивать карьеру. За них я радуюсь, но для нашей команды это, конечно, большие потери.
- Могли бы сравнить Пиняева и Салтыкова по потенциалу?
- Это творческие ребята, скоростные. Их трудно сравнивать, они оба талантливые. У каждого из них своя судьба. Думаю, что Пиняев будет еще больше проявлять себя в «Локомотиве». Если говорить о Салтыкове, то он прошел все этапы, от второй лиги, до «Локомотива» и планомерно движется к своим мечтам.
- Может ли Салтыков дорасти до уровня звезды РПЛ?
- Конечно. У него есть все данные для этого, есть талант. Если на это наложится дисциплина и работа, то все у него получится.
Елена Григорьевская
Бан пользователя