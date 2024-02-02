«Спартак» решил, как поступит с Джикией

Стали известны планы московского «Спартака» в отношении защитника Георгия Джикии.

По информации журналистов «РБ Спорта», руководство столичного клуба приняло решение не предлагать футболисту новое трудовое соглашение до лета. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

Решение о будущем Джикии будет зависеть от того, как он проведет вторую половину сезона.

Георгий является футболистом «красно-белых» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в девяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

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