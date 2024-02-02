Игрока сборной Узбекистана Шукурова предложили клубам РПЛ

27-летний полузащитник сборной Узбекистана Отабек Шукуров может трудоустроиться в Российской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», услуги хавбека были предложены нескольким клубам чемпионата России. При этом отмечается, что потенциальные работодатели не заинтересованы в подписании футболиста.

Отабек с января текущего года находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Российская премьер-лига сейчас находится на зимнем перерыве. Розыгрыш турнира возобновится в начале следующего месяца.