Сборная России поздравила Карпина с праздником

Сегодня, 2 февраля, главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерия Карпину исполнилось 55 лет. Пресс-служба национальной команды поздравила специалиста с праздником.

«Поздравляем главного тренера и экс-игрока сборной России с днём рождения! Желаем Валерию Георгиевичу крепчайшего здоровья, вдохновения, семейного благополучия и ярких побед», - говорится в публикации.

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова. С февраля 2022 года национальная команда отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.