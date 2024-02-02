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Бабкин: «Самые тяжелые сборы были у Николича» эксклюзив

02 Февраля 2024 • 09:23 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, какие преимущества есть у самарцев перед конкурентами в борьбе за медали, а также рассказал, почему любит сборы.

- Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что основная нагрузка придется на вторые сборы, которые уже начались. Готовы к этому?

- Первые сборы были вкатывающие, а вторые - уже полноценные. Контрольных матчей будет больше. Я к этому готов. Две игры мы уже провели, но они были не очень показательные в тактическом плане, потому что упор делался на физическое состояние. Поэтому результаты этих встреч не имеют большого значения. У нас была победа и ничья, поэтому я доволен. Я вообще обожаю сборы, как ни странно, потому что там мы набираем физическую форму.

- Какие сборы были самыми сложными?

- У Марко Николича. Это были первые сборы с «Локомотивом», с основной командой. Самые тяжелые в моей жизни. Уровень нагрузок был запредельный. Особенно в зале мы занимались интенсивно и тяжело. При этом надо было работать на максимуме.

- За счет чего «Крылышкам» удалось успешно провести первый отрезок чемпионата?

- Мы проделали хорошую работу. Пахали на сборах, и я надеюсь, вторую часть сезона проведем не хуже. Считаю, мы готовы бороться за медали. Сейчас идет плотная борьба в верхней части таблицы, и, к сожалению, когда мы выдали свой лучший отрезок, все команды выступили ровно, поэтому не удалось сделать отрыв. Но зато мы поняли, на что способны. У меня уже есть опыт борьбы за медали с «Локомотивом». Мы тогда тоже шли на третьем месте. Но у Николича я меньше играл, чем в «Крылышках». Поначалу редко появлялся в составе, выходил на поле нестабильно. Потом стали больше доверять. А затем опять угодил в запас. Поэтому ради практики и перешел в «Крылья Советов».

- Салтыков что-то узнавал у вас о «Локомотиве» перед подписанием контракта?

- Да. Говорили на эту тему. Я сказал, что будут большие нагрузки, чтобы Никита был к этому готов. Но он и так понимает, что это новый вызов для него.

- Какие преимущества есть у вашей команды перед конкурентами?

- Хороший тренер. А так, все покажем на поле, чтобы не быть голословным. Пусть лучше другие отмечают наши сильные стороны.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Бабкин
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