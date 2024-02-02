Шалимов: «В «Зените» никому расслабиться не дадут - быстро встряхнут»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о мотивации петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России.

«Игроки-то могут пресытиться, но руководители не пресытятся никогда. В «Зените» никому расслабиться не дадут - как и в «Краснодаре». Быстро тебя встряхнут, если расслабишься», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. После 18 сыгранных туров «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.