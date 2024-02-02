Шалимов назвал главное впечатление от игры «Спартака»

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре московского «Спартака» в первой половине сезона Российской премьер-лиги. По итогам 18 туров «красно-белые» занимают пятое место в таблице.

«Главное впечатление: не знаешь, чего ждать от команды. И схемы меняются, и состав не угадаешь. Посмотрим, как они будут выглядеть во второй части сезона. Прошлая весна была провальной», - приводит слова Шалимова «Чемпионат».

В первом матче после зимнего перерыва московский коллектив на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в начале следующего месяца.