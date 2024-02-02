Шалимов: «Настал момент для чемпионства «Краснодара»

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о шансах «быков» выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Момент настал. «Краснодару» нужно было ждать проблем у «Зенита», и они возникли. А «Краснодар» до перерыва удержался наверху. Лучшего момента для выигрыша чемпионата может и не быть», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Первую половину сезона Российской премьер-лиги краснодарский коллектив завершил на первом месте. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и опережают идущий вторым «Зенит» на два балла. Турнир возобновится в начале следующего месяца.