Уткин обозначил проблему «Зенита» на трансферном рынке

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о поиске петербургским «Зенитом» усиления на позицию левого защитника. Ранее в стан «сине-бело-голубых» сватали Наира Тикнизяна, но сделка сорвалась.

«Зенит» пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить еще дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, «Зенит» и идет...» - рассказал Василий на своем канале в ютубе.

После первой половины сезона петербургский коллектив занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.