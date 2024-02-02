Агент: «Роналдо потихоньку превращается в русского»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, который представляет интересы нападающего «Ростова» Роналдо, поведал об адаптации бразильского игрока в российском клубе.

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем. Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний футболист перебрался в «Ростов» из «Левски» в зимнее трансферное окно. В первой части сезона Роналдо провел 25 поединков за болгарский клуб, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.