Слуцкий – о победе «Шанхай Шеньхуа»: «Было интересно проверить наши возможности»

Вечером 1 февраля «Шанхай Шеньхуа» провёл первый матч при новом главном тренере – российском специалисте Леониде Слуцком. Леонид Викторович прокомментировал исход этого матча.

«В первый раз играли с соперником такого уровня, было интересно понять, что мы можем, что не можем. Матч был показательный. Достаточно солидный, потому что мы сохранили игровую структуру на протяжении всех 90 минут с одной стороны, с другой — видно, что нужно улучшать, над чем работать», - делится Слуцкий для телеканала «Матч ТВ». В дальнейшем его клуб сыграет с «Зенитом» и «Сантосом» из Бразилии.

Ранее Слуцкий рассказал о том, что ему дал год без работы. Ведь до назначения в китайский клуб в конце 2023 года специалист не тренировал более года после ухода из казанского «Рубина».