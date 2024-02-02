«Спартак» вдвое переплатил за форварда (так решил Аршавин), «Локомотив» привёз двух легионеров: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

В Европе закрылось трансферное окно – в этом январе клубы топ-5 лиг были максимально инертны, накопив всего пару интересных сделок. На этом фоне даже активность клубов РПЛ, у которых ещё много времени на укрепление состава, смотрится внушительно. Особенно стараются «Зенит» и «Локомотив». «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» совершил трансфер, от которого закипели все

«13 миллионов за Угальде? Да «Спартак» переплатил вдвое, он стоит шесть», - юморил Андрей Аршавин. Правда, его точку зрения поддержали многие футбольные эксперты. «13 миллионов евро? Это столько стоят принципы», - кипят болельщики в Нидерландах. «Спартак» в своём стиле, вроде обычный трансфер совершил, а вроде обсуждают все и резонанс огромный.

21-летний костариканец Манферд Алонсо Угальде теперь игрок «красно-белых», бывший клуб – «Твенте». Сумму трансфера вы уже услышали, с учётом возможных бонусов она может вырасти до 15 миллионов евро. В этом сезоне Угальде успел сыграть за «Твенте» 25 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» неплохо усилился

Сразу двух легионеров в РПЛ привёз «Локомотив», и тут разговоров о переплате не было. Кстати, оба футболиста перебрались из французской Лиги 1. Первым стал босниец Саид Хамулич, приехавший пока на правах аренды. Соглашение подписано до конца сезона и предусматривает право выкупа. Первую половину сезона форвард тоже провёл в аренде, и результаты показал не самые лучшие. За «Витесс» он сыграл 14 матчей и сделал всего одну результативную передачу. 23-летний Саид Хамулич в своём активе имеет шесть матчей за сборную Боснии и Герцеговины.

Вторым приобретением стал воспитанник «Ренна» Жерзино Ньямси. В этом сезоне он выступал за «Страсбур», провёл 13 матчей и результативными действиями не отметился, что для игрока обороны, в принципе, не проблема. 27-летний Жерзино Ньямси несколько сезонов выступал по разным французским лигам, за пределы страны не выезжал. А теперь защитник заключил контракт с «Локомотивом» на три с половиной года.

Иван Игнатьев уехал в Европу

Да, это именно тот Иван, которому прочили славу лучшего форварда России. Яркий старт в «Краснодаре» обернулся лишь денежными скандалами и мгновенным спадом. Более Игнатьев так и не смог реанимировать карьеру, хотя к 25 годам знатно поколесил оп РПЛ – «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». С последним клубом из перечисленных форвард расторг контракт в середине января. А уже в конце месяца нашёл себя в Черногории. До конца нынешнего сезона подписан контракт с клубом «Железничар Панчево», в котором Иван Игнатьев будет выступать под седьмым номером.

Закрытие трансферного окна в Европе

Российские клубы не были ограничены сроком этой недели, дедлайн поджимал только топовые лиги Европы. Но никак не повлиял на активность. Этой зимой европейские клубы оказались максимально скупы на громкие трансферы. Чтобы вы понимали – самой яркой вспышкой стал трансфер Брайана Сарагосы в «Баварию». Сначала клубы договорились на лето, но Мюнхен попросил переиграть. Испанец уже перебрался в Бундеслигу, на эту половину сезона оформили аренду.

Ещё из интересного: Иван Ракитич наконец-то уехал доигрывать. 35-летний хорват всю карьеру провёл в Европе, из «Барселоны» уехал спасать родную «Севилью», но теперь пришла пора двигать в тепло. На правах свободного агента Иван перебрался в «Аль-Шабаб», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. А «Лейпциг» арендовал у «Ромы» Анхелиньо, раньше принадлежавшего «Манчестер Сити». Юго Экетике, который так и не прижился в «ПСЖ», тоже отправился в аренду. Пункт назначения – «Айнтрахт» из Франкфурта.