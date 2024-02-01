Слуцкий рассказал о пользе года без тренерской работы

Леонид Слуцкий вечером четверга провёл первый матч у руля «Шанхай Шеньхуа» в качестве главного тренера. Соперником команды российского тренера был катарский «Аль-Духаиль», который китайский клуб обыграл – 1:0.

Леонид Викторович рассказал, чем ему помог без работы. Напомним, что не тренировал Слуцкий с ноября 2022 года до назначения в Китай в конце 2023 года.

«Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь, и даже опытные специалисты берут паузу. Кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле – будет разрыв сердца, но когда чуть‑чуть отдыхаешь, уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», - признаётся специалист для телеканала «Матч ТВ».

Последним местом работы Слуцкого до годичного перерыва был казанский «Рубин».

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого обыграл команду Галтье