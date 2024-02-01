Александр Мостовой: «Джикия может спокойно усилить любой российский клуб»

Бывший российский футболист и начинающий тренер Александр Мостовой высказался о Георгие Джикии. Он считает, что защитник, у которого скоро истекает контракт со «Спартаком», может усилить любой клуб из России.

«Джикия спокойно может подписать контракт с любым российским клубом, если не получится со «Спартаком». Он будет нужен любой команде на несколько лет вперед. Не захочет оставаться в «Спартаке» - уйдет. И любая команда его подпишет», - делится Мостовой с Betonmobile.

Напомним, что Джикия перебрался в «Спартак» ещё в 2017 году из пермского «Амкара». Контракт опытного защитника с «красно-белыми» завершается в конце грядущего сезона.