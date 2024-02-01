«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого обыграл команду Галтье

Китайский «Шанхай Шеньхуа» провёл первый товарищеский матч при новом тренере – россиянине Леониде Слуцком.

Матч прошёл в Катаре в рамках Кубка равноправия, а противостоял китайскому коллективу «Аль-Духаиль» - катарский клуб с Фелипе Коутиньо в составе и Кристофом Галтье на тренерском мостике. Правда, на поле знаменитый бразилец не появился.

Китайская команда добилась победы благодаря одному единственному голу: на шестой минуте отметился 36-летний полузащитник Юй Ханьчао.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря прошлого года. Первый матч Леонида Викторовича у руля нового клуба должен был состояться в третьей декаде январе против «Аль-Насра», однако игра была отменена.