Семак оценил соперников «Зенита» по Кубку равноправия

1 февраля питерский «Зенит» прибыл в Катар, где примет участие в Кубке равноправия. Соперниками питерцев станут «Аль-Духаиль» из Катара, «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого из Китая и бразильский «Сантос».

«Они очень разноплановые. Чемпион Катара, команда из Китая, не говоря уже о «Сантосе». С бразильцами будет интересно сыграть, очень. Все соперники со своим игровым почерком. Будет интересно узнать что‑то новое, на разные стили и на разные команды из разных регионов мира», - делится Семак для телеканала «Матч ТВ».

Также Семак добавил, что задачей клуба будет не потерять игроков из-за травм перед возобновлением сезона в марте.

Ранее Семак поделился планами сходить на игру Кубка Азии, который сейчас в самом разгаре проходит в Катаре.