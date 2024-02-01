Семак планирует сходить с игроками «Зенита» на Кубок Азии

Сергей Семак, главный тренер питерского «Зенита» прибыл вместе со своей командой на второй зимний сбор. Он пройдёт в Катаре, где сейчас проходит Кубок Азии – в самом разгаре плей-офф турнира, а 2 февраля стартуют четвертьфинальные матчи.

«Сейчас идёт Кубок Азии, думаю, можем сходить на какой-то из матчей. Там будут интересные игры в плей‑офф с участием сборных Ирана, Южной Кореи, Австралии. Сборная Катара — очень крепкая команда. Ну и наши соседи Узбекистан и Таджикистан тоже пока в деле», - делится Сергей Богданович с телеканалом «Матч ТВ».

Участников всех четвертьфинальных поединков Кубка Азии мы публиковали здесь.