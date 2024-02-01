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​«Локомотив» рассказал о конкуренции в борьбе за Ньямси

01 Февраля 2024 • 20:14 Комментировать

В первый день февраля «Локомотив» объявил о пополнении в своём составе – клуб подписал защитника Жерзино Ньямси, который ранее выступал за «Страсбург». В пресс-релизе «железнодорожники» подчеркнули тот факт, что в борьбе за Ньямси им пришлось столкнуться с серьёзной конкуренцией.

«В текущее трансферное окно футболистом интересовались клубы из Англии, Германии, Италии и Бельгии, но именно «Локомотиву» удалось выиграть у них конкуренцию», - говорится в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

Зимние каникулы «Локомотив» проводит на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара», располагающегося на вершине, команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жерзино Ньямси
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