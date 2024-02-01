В «Краснодаре» сообщили об изменении графика контрольных матчей

В «Краснодаре» небольшие изменения в графике контрольных матчах на текущих зимних сборах команды. Первую игру «быки» проведут 3 февраля, соперником выступит московская «Родина» из Мелбет-Первой лиги.

Второй матч, сообщает клубная пресс-служба, пройдёт 7 февраля. Соперником «быков» будет саудовский «Аль-Шабаб». Дело в том, что изначально лидер РПЛ планировал провести второй контрольный матч против местного «Аль-Васла» на день позже 8 февраля.

Отметим, что «Краснодар» ещё не проводил товарищеских матчей этой зимой против других клубов.

Клуб с 38 баллами занимает первое место в РПЛ.