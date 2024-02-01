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В «Фенербахче» высказались о возможном переходе Кахведжи в ЦСКА

01 Февраля 2024 • 19:44 Комментировать
Антальяспор
...
Фенербахче
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03.02 19:00

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Ирфана Кахведжи в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в услугах 28-летнего футболиста.

«Нам не приходило никаких предложений из ЦСКА по Кахведжи», — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Кахведжи принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и записал в свой актив девять голевых передач.

Контракт нападающего с «Фенербахче» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Кахведжи составляет девять миллионов евро.

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ЦСКА Москва Фенербахче Салахаттин Баки трансферы футбола - зима 2024 Ирфан Кахведжи ещё теги

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