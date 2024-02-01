«Рубин» уступил середняку чемпионата Болгарии

Казанский «Рубин» в четверг сыграл контрольный матч на зимних сборах. Очередным соперником «рубиновых» стал «Ботев» - представитель Болгарии.

Российский клуб в этом противостоянии уступил со счётом 0:1. Единственный гол матча был забит на его 24-й минуте.

Напомним, ранее команда Рашида Рахимова на сборах уже громила сербский «Напредак» (5:2) и обыгрывала другого представителя Болгарии, софийскую «Славию» (3:1).

Следующий матч казанский клуб проведёт с астраханским «Волгарём», он назначен на 3 февраля.

«Рубин» завершил первую часть сезона РПЛ на седьмом месте турнирной таблицы.