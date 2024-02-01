​Наумов оценил трансфер Ньямси в «Локомотив»

«Локомотив» в первый день февраля объявил о трансфере защитника Жерзино Ньямси из «Страсбурга». Комментарий по поводу этой сделки дал Николай Наумов – бывший президент «железнодорожников».

«Надеюсь, что они сделали правильный выбор. Я не знаю этого футболиста, но верю в профессионализм Галактионова и Ульянова», - цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Наумов предполагает, что «Локомотив» пытался подписать в оборону российского игрока – возможно, Георгия Джикию из «Спартака».

«Раз обратились к иностранному защитнику, видимо, не нашли в России за эти деньги такого квалифицированного защитника», - отметил бывший президент «Локо».

Добавим, что «Локомотив» проводит зимние каникулы на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь зачётных баллов.