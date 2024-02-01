Стартовал второй зимний сбор «Зенита», клуб прибыл в Катар

Действующий чемпион России, питерский «Зенит» начал свой второй зимний сбор. Пройдёт он недалеко от места проведения первого – в Катаре. Напомним, что страной первого сбора питерцев были ОАЭ.

«В четверг после приезда у «сине‑бело‑голубых» состоялась вечерняя тренировка», - отмечает телеканал «Матч ТВ».

Отметим, что даты второго сбора питерского клуба – с 1 по 14 февраля. Предстоят зенитовцам несколько товарищеских матчей: против «Аль‑Духаиля» 5 февраля, китайского «Шанхай Шиньхуа» 8 февраля, бразильского «Сантоса» 13 февраля. А также против «Ноа» из Армении 6 февраля.

«Зенит» на два балла отстаёт от «Краснодара» в РПЛ на момент зимней паузы.