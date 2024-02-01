Юшин близок к переходу в «Родину», вингер покинул «Урал»

Вингер Александр Юшин покинул тренировочный лагерь екатеринбургского «Урала».

Как сообщает журналист Metaratings Сергей Ильёв, футболист очень близок к переходу в столичный клуб из Мелбет-Первой лиги – в «Родину».

«28-летний игрок отбыл в расположение «Родины», которая тоже находится в ОАЭ. Стороны достигли договоренности о его переходе. «Родина» интересовалась Юшиным еще в конце прошлого года», - подробнее поясняет Ильёв.

Ранее Юшина также связывали с подмосковными «Химками». Осенью футболист впервые в карьере сыграл за сборную России.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице своей лиги. В прошлом сезоне, а именно в его концовке клуб участвовал в стыковых матчах, но не смог переиграть «Пари НН».