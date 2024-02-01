Мостовой заявил, что его не пригласили на Кубок легенд

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, будет ли принимать участие в предстоящем Кубке легенд.

«Никто меня не приглашал и не спрашивал. Хотел бы я принять участие в Кубке легенд? Да, если возьмут, конечно. Но я думаю, что вряд ли возьмут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, в этом году Кубок легенд пройдет с 10 по 11 февраля в «Мегаспорте». В турнире примут участие шесть команд: «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и сборная мира.

Победителем прошлого розыгрыша Кубка легенд стала сборная России, которая в финале турнира одолела сборную СНГ со счетом 6:4.