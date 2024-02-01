​Игрок «Урала» рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Беларуси

Футболист «Урала» Владислав Малькевич сравнил Российскую премьер-лигу с чемпионатом Беларуси.

«Отличие в том, что здесь всё гораздо интенсивнее. В Беларуси было проще в этом плане. Есть время на принятие решений, единоборства легче, в РПЛ же всё гораздо быстрее, тяжелее вступать в единоборства. Но это только плюс», - цитирует Малькевича Metaratings.

Напомним, что Владислав Малькевич перебрался в «Урал» из БАТЭ в начале осени. С тех пор футболист провёл 12 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Добавим, что после первой части сезона «Урал» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.