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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии Кайо

01 Февраля 2024 • 18:27 Комментировать

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился информацией о состоянии своего клиента.

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец может пропустить сбор кубанской команды из-за травмы.

«Кайо прекрасно себя чувствует, восстановительный процесс прошел здорово. Он тренируется без ограничений и готов помочь команде во второй части РПЛ», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кайо принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

После 18 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 38 очков.

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