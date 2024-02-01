ЦСКА выиграл контрольный матч на сборах

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона. В первый день февраля команда Владимира Федотова проводила матч против узбекистанской команды «Андижан». «Армейцы» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Антон Заболотный и Тамерлан Мусаев.

Добавим, что после первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.