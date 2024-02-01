ЦСКА выиграл контрольный матч на сборах

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона. В первый день февраля команда Владимира Федотова проводила матч против узбекистанской команды «Андижан». «Армейцы» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Антон Заболотный и Тамерлан Мусаев.
Добавим, что после первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.
Протокол игры
|ЦСКА Москва
|2:0
|Андижан
|(1:0) Заболотный Антон 7'
|(2:0) Мусаев Тамерлан 59'
Акинфеев Игорь • Гаич Милан II • Набабкин Кирилл • Виллиан Роша • Мойзес Роберто • Рядно Михаил • Мендес Виктор • Кучаев Константин • Давила Виктор • Обляков Иван • Заболотный Антон
Запасные: Бесаев Егор • Агапов Илья • Лукин Матвей • Зделар Саша • Мусаев Тамерлан • Кисляк Матвей • Глебов Кирилл • Тороп Владислав • Чалов Фёдор
01 февраля.
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