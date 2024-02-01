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ЦСКА выиграл контрольный матч на сборах

01 Февраля 2024 • 18:08 Комментировать

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона. В первый день февраля команда Владимира Федотова проводила матч против узбекистанской команды «Андижан».  «Армейцы» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Антон Заболотный и Тамерлан Мусаев.

Добавим, что после первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:0 Андижан
(1:0) Заболотный Антон 7'    
(2:0) Мусаев Тамерлан 59'    
Акинфеев Игорь Гаич Милан II Набабкин Кирилл Виллиан Роша Мойзес Роберто Рядно Михаил Мендес Виктор Кучаев Константин Давила Виктор Обляков Иван Заболотный Антон
Запасные: Бесаев Егор Агапов Илья Лукин Матвей Зделар Саша Мусаев Тамерлан Кисляк Матвей Глебов Кирилл Тороп Владислав Чалов Фёдор
Адхамов Элдор Маматказин Ильдар Бубаня Владимир Алижонов Ильхом Азимов Сардорбек Тоиров Мухаммадкарим Комилов Абдурахмон Сохибжонов Фарход Бердыев Сухроб Хебай Рубин Абдуганиев Ильхомжон
Запасные: Камилов Мохирбек Литовка Игорь
01 февраля.

 

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