Гендир «Пари НН» пригласил Валиеву на матч клуба

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пригласил фигуристку Камилу Валиеву на матч своей команды.

«Великая фигуристка. Любой спорт прекрасен, он объединяет. К нам на матчи приходят и гимнасты, и баскетболисты, и хоккеисты. С удовольствием пригласим Камилу на наш матч. Всегда рады ее видеть!», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Валиева посетила хоккейный матч – в рамках КХЛ встречались столичный ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Как отмечал певец Ян Осин, фигуристка яро поддерживала именно торпедовцев.

«Пари НН» занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место с 24 баллами по итогу 18 туров.