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Пономарёв: «Чалову не нужно ехать в Европу, там будут с него по-другому спрашивать»

01 Февраля 2024 • 18:03 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из клубов РПЛ.

- В СМИ прошла информация, что Чалов не хочет продлевать контракт с ЦСКА, потому что в качестве свободного агента ему будет проще получить выгодное предложение из Европы. Как к этому относитесь?

- Фёдор вырос в ЦСКА, еще и торгуется. Он уже поиграл в Швейцарии и никому там оказался не нужен. Никто его не купит. Даже в России он никому не нужен, кроме ЦСКА. Писали про интерес к нему со стороны «Зенита», но я в это не верю. Это все фейки, чтобы увеличить его стоимость. А так Чалов просто везучий, как форвард. Его нужно обслуживать все время. Куда он пойдет? В Европе необходимо впахивать и голы забивать. В РПЛ кто может его купить? В «Динамо» Чалова не возьмут. Там все ребята беговые. В том же «Зените» много бразильцев. А так пусть уходит, куда хочет, но я бы на его месте этого не делал. Он является воспитанником ЦСКА, начинал карьеру в этом клубе, Думаю, «армейцы» ему сами предложат хороший контракт.

- Может, он как раз и ждет от ЦСКА хорошего предложения, но пока его нет.

- Возможно. Но я думаю, что предложат. Хотя могут оставить и прежний договор на тех же условиях. А если он его не устраивает, то пусть сидит. Есть риск, что получит травму и вообще останется ни с чем. Вон Дивеев получил повреждение и мучается.

- Чалов долго выступает в ЦСКА. Наверняка хочется еще где-то попробовать свои силы.

- Он уже пробовал в Швейцарии и никому там не понравился. Ему не стоит ехать в Европу. Там будут с него по-другому спрашивать. Не так, как здесь. Забил с пенальти и то хорошо.

- Файзуллаев на Кубке Азии неплохо себя проявляет и наверняка вырос в цене. Стоит ли ЦСКА задуматься о его продаже, если поступит достойное предложение?

- Неплохой парень, но в Европе таких много. Это у нас мало, поэтому он и выделяется. И в Узбекистане он будет выделяться. Пока Аббосу рано задумываться о серьезных клубах.

- «Спартак» купил Угальде за большие деньги, 15 млн евро. Не слишком ли дорого за «кота в мешке»?

- Форварды нам нужны. Нет у нас своих нападающих. Любую команду возьмите.

- Но в «Спартаке» есть Соболев.

- Пусть попробует поиграть в Европе и тут же закончится. Он и не едет никуда.

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- В «Локомотив» приехали два новобранца – защитник Ньямси и форвард Хамулич. Что об этом думаете?

- «Железнодорожникам» нужно усиливать оборону. Поэтому они правильно сделали, что купили защитника. А дальше будем смотреть, угадали они с Ньямси или нет. Вот взять ЦСКА. Купили форварда Давилу, но нет в нем ничего интересного для нападающего. Он даже не может заменить Чалова с Заболотным. Антон даже выше Давилы котируется.

- За последние полтора года у Ньямси было четыре травмы, и он пропустил в общей сумме четыре месяца. Не слишком рискованно брать такого игрока?

- Это плохо, что у него были травмы, но я не знаю, какие именно. А от этого многое зависит. Вот Дивеев получил травму голеностопа, и она очень серьезная. Лучше повредить крестообразные связки или мениск. А голеностоп практически не лечится. Это очень сложно.

- В «Динамо» пока нет трансферов. Без усиления команда Лички сможет побороться за медали?

- Нет. Динамовцам необходимо усиливаться. Нужен хороший форвард и защитник.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги
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