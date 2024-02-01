Карпин назвал лучший город на Земле — там живёт Захарян

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какие города ему нравятся.

«Лучший город Земли? Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва? Стала меньше нравиться из-за пробок», — приводит слова Карпина Sport24.

Специалист отметил, что когда был моложе, то не обращал внимания на пробки, но сейчас это напрягает, потому что практически невозможно запланировать в Москве два дела на один день.

После 18 туров «Ростов» под руководством Карпина находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 21 зачетный балл.